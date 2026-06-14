クレーンを操作して景品をとるクレーンゲームが活況だ。景品の種類や楽しめる場所が広がり、これまで親しみがなかった層もとりこにしている。盛り上がる現場を訪れた。（長岩真子）ゴールデンウィーク真っただ中の５月４日。東京都多摩市のクレーンゲーム専門店「エブリデイ多摩ノ国」で、ひときわにぎわっているエリアがあった。その名も「エブリデイスーパー」。レトルトカレーとパックごはんのセットや洗濯用洗剤など、食品