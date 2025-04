THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. 東京音響は、ANIMAブランドと「アイドルマスター ミリオンライブ!」のコラボイヤフォン「RS-MRMS THE IDOLM@STER MILLION LIVE!」を6月中旬に発売する。全39種展開で、価格は各オープン。市場想定価格は22,000円前後。発売に先駆け、予約受付を開始している。 フェイスプレート部には、レーザー加工で「アイドルマスタӦ