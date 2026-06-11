アルコ＆ピース（平子祐希、酒井健太）がMCを務め、旬の芸人たちが49秒のショートネタで笑いの腕を競い合う『まいにち賞レース』。6月10日（水）の放送では、トークコーナーで明かされた意外な“事件”のてん末に、スタジオが驚きに包まれる一幕があった。【映像】「IQOS吸う高校球児を見かけた」人気芸人が学校に通報→「それウチじゃないです」から驚きの事実が発覚！この日は、画面に出る“注釈テロップ”込みで笑わせる超実験