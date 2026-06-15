W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦する。NHKの地上波中継の解説に、元日本代表の本田圭佑と柿谷曜一朗が登場。現地会場のピッチからレポートした柿谷へ本田からの無茶ぶりが炸裂した。強豪オランダとのW杯初戦。日本の早朝午前4時から始まったNHKの地上波中継に、現地から本田が姿を見せた。ピッチレベルからレポ