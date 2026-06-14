YouTubeチャンネル登録者数86万2000人を誇る動画クリエイターのウンパルンパが、サッカー日本代表のワールドカップ（W杯）取材で訪れたメキシコで高額請求の被害に遭ったことを明かし、SNS上で大きな反響を呼んでいる。【写真あり】ぼったくり被害に茫然自失…人気YouTuberが投稿ウンパルンパは、日本代表がW杯初戦を前に事前合宿を行っていたメキシコ・モンテレイを訪問。現地での取材の様子をSNSで発信していたが、その滞在