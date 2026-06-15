サッカーW杯の日本対オランダ戦を観戦した小泉防衛相（右）とオランダのイェジルゲス副首相兼国防相（中央）＝15日午前、東京のオランダ大使館（小泉防衛相のXから）小泉進次郎防衛相は15日、東京のオランダ大使館を訪れ、同国のイェジルゲス副首相兼国防相と共にサッカー・ワールドカップ（W杯）の日本対オランダ戦を観戦した。自身のX（旧ツイッター）で「素晴らしい闘いぶりをたたえ合った。結果によっては友情にひびが入りか