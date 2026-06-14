子猫ちゃんの前で手のひらを広げて見せると…。その後の子猫ちゃんの行動に、「可愛い」の声が止まりません。 子猫ちゃんの天使すぎる姿は1287万回再生を突破し、「生まれて来てくれてありがとうと言いたくなるくらい可愛い」「オーマイガー、この貴重な天使を見て」「可愛すぎる」「羨ましい」といったコメントが国内外から寄せられています。 【動画：足の上でくつろぐ子猫→『手をパー』にして見せる