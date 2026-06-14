女性の手足を縛り、性的暴行を加えたとして、元交際相手の男が逮捕されました。 【写真を見る】元交際相手の女性をロープで縛り性的暴行か25歳男を逮捕「同意あると思っていた」と容疑を一部否認 男は、容疑を一部否認しています。 事件の概要―― 不同意性交等傷害の疑いで逮捕されたのは、住所不定・無職の上村龍生容疑者(25)です。 警察によりますと上村容疑者は、12日午後11時ごろから、元交際相手の