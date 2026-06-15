元フジテレビでフリーの田中大貴アナが１５日、Ｘを更新。サッカーワールドカップの日本対オランダ戦でＮＨＫでの本田圭佑氏の解説に「秀逸」と絶賛した。本田氏は解説の際に「ウザい」などの若者言葉を盛り込みつつ、選手を「さん」付けするなど、独特の本田節を展開。Ｘでも即トレンド入りするほど話題をさらった。田中アナは「独り言」と切り出し「本田圭佑さんの解説は秀逸。大好きです」と投稿。「何よりも視聴者の目線