茨城県警は１５日、同県下妻市の須藤豊次市長（６７）が、隣接する同県八千代町内の排水路で、死亡しているのが見つかったと発表した。自殺とみられる。県警によると、１４日午後１１時１５分頃、須藤市長の家族から行方不明者届が出され、約１時間半後、捜索中の警察官が排水路で遺体を発見した。ロープで首をつった形跡があり、遺書は見つかっていないという。須藤市長は今年３月の市長選で現職を破り、初当選していた。