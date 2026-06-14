Z世代営業職の8割が飲み会やゴルフなどの「接待に前向き」――そんな調査結果がSALES GO株式会社（東京都中央区）による「営業スタイル」に関する意識実態調査でわかりました。その一方で、"ムダ"だと感じる営業上の慣習やマナーは「対面訪問」が最多となりました。【調査結果】年代別に見る「取引先との接待」へのスタンスは？調査は、全国の20〜50代の営業職男女553人を対象として、2026年3月にインターネットで実施されました。