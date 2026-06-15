女優山口智子（61）が、13日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。唐沢寿明との結婚について語った。山口の実家は旅館を経営しており「短大で大学まで東京に来たけど、『その学校が終わったら帰ってきなさい』みたいな。『お見合いして結婚して』みたいな。『おかみ継げ』みたいな」とあとを継ぐことを期待されていたという。当時の心境について「全て人生は決まったレールが敷かれてる感があって。だか