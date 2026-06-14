神奈川県相模原市の河川敷で、女子高校生の遺体が発見された事件で、6月10日に女子高校生を殺害したとして、19歳の塗装工の男が逮捕された。「男は女子高校生の元交際相手だといい、『復縁を断られて犯行に至った』と供述しているといいます。首を絞めて殺害したと見られています」（社会部記者）11日未明に遺体が発見され、その日のうちに男は逮捕された。現在は送検されており、今後、本格的な聴取が始まる。12日、逮捕された男