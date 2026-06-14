札幌・南警察署は、2026年6月14日、札幌市南区澄川4条7丁目に住む無職の男（39）を不同意わいせつ、児童買春などの疑いで逮捕したと発表しました。男は、5月24日午後0時ごろ、自宅で10代半ばの少女に対して上半身の衣類を脱がせ、その状況を自分のスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。警察によりますと、当時、男と少女は交際関係にあったとみられるということです。6月13日午後0時まえに、消防から警察に「男女