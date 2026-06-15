FIFAの公式Xは、グループステージ第一戦でオランダと死闘の末2対2で引き分けた直後の日本サポーターがスタジアムのゴミ拾いをして帰った事を写真付きでポストした。FIFAは「オランダ戦での信じられないような2−2の引き分けの後、サポーター達は完璧なマナーを示し、スタジアムを去る前にスタンドを片付けた」とポスト。このポストについて様々な国から、「日本人とその伝説的で完璧なマナーは、世界中の人々から最高の敬意を集め