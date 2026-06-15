◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演した。前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、独自ワード満載の解説が話題に。この日は午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で現地のスタジアム