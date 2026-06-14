歓送迎会や懇親会の会場選びで重視したいのが、料理の満足度とお酒の充実度である。今回訪れたのは田町にある銭場精肉店。精肉店ならではの上質な肉料理が楽しめる人気店だ。今回は「飲み放題付き！！歓送迎会に最適な宴会コース全18品8,000円（税込）」を体験した。その名の通り、肉好きにはたまらない内容であり、宴会を盛り上げる要素が詰まったコースだった。日本およびアジア、東南アジアに料理教室を展開する株式会社ABC