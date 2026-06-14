日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、記者会見し、１次リーグ初戦のオランダ戦の２日前にけがでチームを離れ、代表引退を表明した前主将ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝に離脱の非情通告をしたことに初言及した。「傷つけてしまった」と謝罪をした一方で、大会を通じ１００％でプレーできないと判断し、決断した。日の丸を背負い、２大会連続で代表を束ねる森保監督が持つ厳しさ、勝負師としての一面を担