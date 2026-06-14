ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 森保一監督が遠藤航の離脱に初言及「傷つけてしまった」謝罪も 北中米ワールドカップ 遠藤航 森保一 サッカー日本代表 スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 森保一監督が遠藤航の離脱に初言及「傷つけてしまった」謝罪も 2026年6月14日 22時54分 リンクをコピーする 日本代表の森保一監督（５７）が１３日（日本時間１４日）、記者会見し、１次リーグ初戦のオランダ戦の２日前にけがでチームを離れ、代表引退を表明した前主将ＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝に離脱の非情通告をしたことに初言及した。「傷つけてしまった」と謝罪をした一方で、大会を通じ１００％でプレーできないと判断し、決断した。日の丸を背負い、２大会連続で代表を束ねる森保監督が持つ厳しさ、勝負師としての一面を担 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 06/14 16:32 日本代表が米で届いたジャージに脚光「平成感がすごい」 記事時間 06/14 14:04 サッカー北中米W杯で「差別」か メキシコの業界団体会長が解任へ 記事時間 06/14 07:04 北中米W杯 アメリカ代表のパリス・ヒルトンがユニフォームにラメ