ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１５日、サッカーの北中米Ｗ杯１次リーグで日本代表がオランダと２―２で引き分けたことを速報した。芸能エンタメニュースと伝えている途中で総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーが「芸能ニュース、ごらんいただいていますが、ここで速報です」と伝え、進行を務める杉山真也アナが試合経過と結果を伝えた。番組では「速報Ｗ杯日本初戦執念のド