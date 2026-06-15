最近はどの職場でもDXが進んでいる。しかし、あまりに急激な変化に戸惑う人もいる。ガールズちゃんねるに6月中旬、「職場のIT化についていけなくなってきた」というトピックが立った。トピ主はアラフォーの事務職で、職場に導入が進む「AIOCR」についていけず悩んでいるという。ちなみにAIOCRとは、紙の書類をスキャンやカメラで読み込み、AIが手書き文字なども高精度でデジタルデータ化してくれるシステムのことだ。「正直