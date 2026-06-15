昌平実験室および北京大学の魏文勝教授率いる研究チームは10日、同チームが開発したRNA編集技術「LEAPER」が重篤な遺伝性希少疾患であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の治療において国際的に先進的な成果を達成したと発表した。中国発のRNA編集技術が初めて臨床研究段階に進んだ事例であると同時に、世界で初めてRNA編集技術をDMD治療に応用した事例でもある。この技術とその応用に関する重要な成果論文2本は同日付の国際