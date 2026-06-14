口臭の原因には、誰にでも起こる一時的なものから、虫歯や歯周病などの口腔内トラブル、体の不調が関係しているものまでさまざまです。「自分の口が臭っている」と自覚するのはなかなか難しいことですが、「大便のような臭い」と感じる場合は、原因を確認することが大切です。今回は、口臭が起こる理由や正しい対策について、箕浦先生に伺いました。 監修歯科医師：箕浦 千佳（歯科医師） 朝日大学歯学部卒業後、東京都内の歯