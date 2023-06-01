「顔か、年収か、性格か――結婚で一番大事な条件って、結局なに？」。建前を脱ぎ捨て、剥き出しの本音でぶつかり合う婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』が、6月14日についに開幕した。 （関連：【画像あり】オダミユが気になる男子とお揃いで待ち受けにしたツーショット写真） 参加するのは、20代の“ガール”4人と、30代の“レディ”4人。総フォロワー数400万人