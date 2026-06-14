沖縄県辺野古沖で起きたボート転覆事故からまもなく3カ月。日本テレビ系ニュース番組『news zero』(毎週月〜木曜23:00〜、金曜23:59〜)では、キャスターの櫻井翔が、亡くなった高校生・武石知華さんの遺族を取材した模様を、15日に放送する。『news zero』同事故は3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で発生。研修旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らが乗った小型ボート2隻が転覆し、高校2年の武石知華さん(17)と船長の2人が死亡し