大阪市東淀川区のマンションの一室で３月、住人の無職橋本悠二さん（８５）の遺体が見つかった事件で、大阪府警は上の階に住む無職下滝勉容疑者（４７）を強盗殺人容疑などで１５日にも逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材でわかった。捜査関係者によると、下滝容疑者は２月下旬、マンション７階の一室で、一人で住む橋本さんを刃物で複数回刺して殺害し、キャッシュカードなどを奪った疑いが持たれている。下滝容疑者