皇族数の確保策をめぐる国会での議論が急ピッチで進んでいる。6月8日、「女性皇族が結婚後も皇族に残る」案と「旧宮家の男系男子を養子として迎える」案の2案が「了」とされた。ただ、国民に根強くある「愛子天皇待望論」に応えるものではない。そんななか、天皇や秋篠宮が次世代の皇室にどのような思いを抱いているのかが、関係者の注目を集めている。【前後編の前編】【写真】ピンクのボレロに淡いラベンダー色のワンピース姿