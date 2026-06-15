タレントの関根勤が１５日、大阪市内で今月９日に亡くなった女優・中村玉緒さんを哀悼した。中村さんは、今月９日に肺炎のため８６歳で亡くなった。中村さんとバラエティー番組などで共演したことのある関根は「とてもさびしいです」とポツリ。続けて「吉永小百合さんみたいな人ですよ。それなのに、おもしろいから。みなさん勘違いしてるけど。大女優なのに、全く偉ぶらずに本当にやさしくてね。楽しい方で。（夫の）勝（