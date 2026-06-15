【FIFAワールドカップ2026】オランダ代表 2−2 日本代表（日本時間6月15日／ダラス・スタジアム）【映像】「得点者訂正」の同点ゴール（実際の様子）日本代表の同点弾における“スコアラー”が話題だ。日本代表は6月15日、FIFAワールドカップ2026グループF第1節でオランダ代表と対戦。2度のビハインドを追う展開となったが、57分と88分のゴールで追いつき、勝点1を獲得した。ファンが騒然となったのが、日本の2点目だ。右CK