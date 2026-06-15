元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が15日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。流行りの料理について語った。MCの石山蓮華から「村重さんが他にもいろいろ初めてのモノを食べたときになんて言うのか聞きたい」と話題を振られ「パンサー」菅良太郎から「麻辣湯は？」と聞かれる場面が。「麻辣湯も食べました。でも麻辣湯って流行ってもう2年くらい経ってる…でも麻辣湯が流行り始めて1年半くらい