6月15日は、双子座の新月と大安が重なるラッキーデー。「やってみたい」「気になる」という気持ちが運を引き寄せる日です。そんな日におすすめの過ごし方を、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。6/15（日）はラッキーデー！目標をつくって、実行！願いや計画は書き出して双子座の新月は、好奇心のままに動くことでチャンスが広がるタイミング。気になることが次々と現れて迷いやすいので、今後の目標や計画を日記