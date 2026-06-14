【永田町番外地】#81高市首相が天皇皇后のお望みに背を向けてまで「愛子天皇待望論」に反対する内情10日、森英介衆院議長から皇室典範改正に向けた「立法府」の総意文書を手渡された高市首相は「早急に」「できるだけ速やかに」と、改正案の今国会成立に強く意欲を示した。この問題、よくわからない国民が多いだろうが、「立法府の総意」とは、表向き、皇族数の確保を目的にしながら、その実は、国民の圧倒的多数が求める「愛