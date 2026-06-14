ママが仕事を始めるのは、「子どもに手がかからなくなったから」「家計が苦しいから」など、理由はさまざまでしょう。数年ぶりに仕事を始めるとなると、慣れない作業に疲れてしまうもの。でも旦那さんの理解を得られない場合もあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿がありました。『4月から9時〜14時のパートを始めました。ずっと専業主婦をしていたので、6年ぶりです。すごく疲れて、帰ってくると何もし