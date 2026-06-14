「レッドヘリング」という言葉を知っているだろうか。ミステリー好きの人なら、ピンとくるかもしれない。【こちらも】部屋に象がいるのに誰も何も言わない? ロシア文学から生まれた英語イディオムこれは本来、「red herring」という英語のイディオムで、文字通り訳せば「赤いニシン」だが、「人の注意を本題から逸らすための偽の手がかり」「論点をずらすための情報」といった意味を持つ。ではなぜ、「赤いニシン」が「偽の手