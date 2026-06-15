お笑いコンビ「エルフ」の荒川（29）が15日、自身のXを更新。外見に対する指摘に対し、私見を述べた。荒川は「髪はボサボサ」「肌もメイクも汚い」という意見が、自身に向けられているのではないかとXに投稿。これらの声に対し「私、体力限界にかまけて髪ボサボサで出てしまう時、あります！！！！！！！自分でもはー申し訳ねえって思ってたしみてる人には関係のない話だもんね！まぢ、ありがとう！仕事のスケジュールもうち