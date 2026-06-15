京都府舞鶴市にある自民党の本田太郎衆院議員（京都５区）の事務所に車で突っ込み、逃走したとして、府警舞鶴署は１５日、舞鶴市内に住む内装業の男（６５）を道路交通法違反（事故不申告）容疑で逮捕した。男は「運転操作を誤って衝突し、パニックになって逃げた」と容疑を認めているという。発表では、男は１３日午後１１時２５分頃、舞鶴市引土の国道２７号で、ワゴン車を運転。反対車線側の事務所に前から突っ込んでシャッ