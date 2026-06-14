義母は家族になったとはいえ、もともとは他人同士です。だからこそ、ちょっとした言葉づかいに違和感を覚えることもあるのではないでしょうか。とくに義家族との関係では、「呼び方」が思いのほか大きな意味をもつ場合があるのかもしれません。『お嫁ちゃん呼びする義母は要注意？お婿くんとか』このひと言から、呼び方に対するさまざまな本音が寄せられました。かわいらしい響きに感じる人もいれば、距離の近さや上下関係を感じ