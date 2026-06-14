北朝鮮が韓国と欧州連合（EU）首脳会談の共同声明に激しく反発していることに対し、青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）は「韓国政府は長い観点を持って韓半島（朝鮮半島）平和共存政策を一貫して推進するだろう」と明らかにした。青瓦台関係者は14日、北朝鮮外務省談話に対するコメントを出し「欧州連合も韓半島の緊張緩和と平和定着に向けた韓国政府の政策を支持する」としてこのように話した。北朝鮮外務省「10局報道官」は前日