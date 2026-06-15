ホワイトソックス戦後のロッカールーム【MLB】Wソックス 6ー4 ドジャース（日本時間15日・シカゴ）サッカーワールドカップが開催されている米国では、メジャーリーグの選手たちも熱い視線を送っている。ドジャースは14日（日本時間15日）、ホワイトソックスに敵地で敗戦。試合後のロッカーでは日本-オランダ戦の動向を選手たちも見守っていたようだ。試合後、報道陣に向けてロッカーがオープンされた時間は、日本-オランダ戦の