【ホロドリゲーム企画】 6月15日21時 開始予定 【拡大画像へ】 スマートフォン用ゲーム「hololive Dreams（以下、ホロドリ）」を用いた企画番組が、6月15日21時より白上フブキさんのYouTubeチャンネルにて配信される。 「ホロドリ」は、Vtuberグループ「ホロライブ」の所属タレントが参加するリズム＆RPGゲーム。企画では「お姉さんチーム」として白