ブラジルのバンジージャンプ体験施設で、20代女性が安全ロープを装着しないまま地面に向かって投げ落とされ、その場で死亡する事故が発生した。13日（現地時間）、CNNブラジルなどによると、サンパウロ州リメイラ市にある「ポンチ・ド・エスケレト（通称・骸骨橋）」でバンジージャンプを体験していた21歳の女性、マリアさんが約40メートル下に落下し、即死した。SNSで公開された事故映像には、マリアさんがうつぶせの姿勢でスタッ