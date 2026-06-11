6月8日、秋篠宮家の次女・佳子さまは『第73回産経児童出版文化賞』の贈賞式に出席された。【写真】紀子さま、眞子さんから受け継いでいるオレンジのドレス。93年6月、映画の試写会でにドレスをお召しになっている紀子さま眞子さんが皇族として最後の海外訪問で着用された「同賞は、次世代を担う子どもたちの豊かな心を育む優れた児童書を表彰するものです。昨年は秋篠宮ご夫妻が出席されましたが、今年は佳子さまがご臨席になり