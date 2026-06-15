俳優の梅沢富美男（75）が13日放送のMBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜後4・00）に出演。家族について語った。現在の妻・明子さんとの間に2人の娘を授かった梅沢。次女・名津美さんは、性格が「僕にちょっと似てる」と紹介した。2年間舞台ができなかったコロナ禍を振り返り「“もうお父さん舞台役者として終わったな。もう引退するしかないな”って言ったら、名津美が“うるせぇなクソジジイ！女遊びでも行ってこいや！”