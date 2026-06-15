知人の女性に性的暴行を加えた疑いで、逮捕されたタレントのボビー・オロゴン容疑者（60）は「俺じゃない」などと容疑を否認していることがわかりました。タレントのボビー・オロゴン容疑者は今年4月、千葉県内の住宅で、知人女性の下半身を触るなどの性的暴行を加えた疑いで逮捕され、けさ送検されました。その後の捜査関係者への取材で、ボビー容疑者は調べに対し「俺じゃない。知らない」と新たに話しているほか「事実は全く違