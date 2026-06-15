教員グループによる児童盗撮事件で、横浜の元小学校教諭にこれまでで最も重い懲役8年の判決が言い渡されました。 【写真を見る】｢欲望の赴くままに…酌量の余地がない｣ 女子児童の体を触り動画で撮影 “盗撮共有”横浜の元教諭に懲役8年 教員グループで6件目の判決 最も重い量刑名古屋地裁 判決などによりますと、横浜市の元小学校教諭 小瀬村史也被告（38）は、おととしから去年にかけて、女子児童の体を触りその