バッグにお気に入りのチャームを付けて、自分らしくアレンジするトレンドはまだまだ継続中。個性をアピールする方法でもあります。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、プチプラでかわいいチャームをご紹介。早速チェックして、お気に入りのひとつを見つけてみて。 かわいいうえに実用的 【3COINS】「ニュアンスくし & ミラーチャーム」\330（税込） キラッとした