【学園アイドルマスター ESPRESTO-Heart bouquet-藤田ことね】 2026年6月11日より全国のゲームセンター、オンラインクレーンにて展開 サイズ：全高約21cm BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」から、「学園アイドルマスター」から「自己肯定感爆上げ↑↑しゅきし