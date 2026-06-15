元TOKIOの松岡昌宏（49）が13日放送されたテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」に出演。かつて飲んだ後、自宅まで送り届けたことがある有名アイドルの実名を告白した。この日の放送ではゲストに元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（42）をまねき、東京・五反田の居酒屋でレギュラーの博多大吉らと飲みつつさまざまなトークに花を咲かせた。市井からモー娘卒業の経緯や子供たちの話などを聞いた後、松岡は「で