エイケンからの発表です。【映像】「敬意と感謝の意を表します」アニメ制作会社が発表「弊社作品にて多大なるご尽力をいただきましたアニメーション演出家・監督の森田浩光氏が、2026年6月4日にご逝去されました。森田氏は、1990年『コボちゃん』（アニメーションコーディネーター）や1996年『いじわるばあさん』（監督）を歴任され、現在放送中の『アニメ サザエさん』では2005年5月29日放送『NO.5648 うちのじゃじゃ馬』より演