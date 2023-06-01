Liene（ライネン）の「Pearl N200 Pro」というポータブルフォトプリンターを買った。Liene直販サイトにて、専用フォトシール紙50枚（およびインクカートリッジ）付きで1万7982円（セール価格）だった。 Liene「Pearl N200 Pro」はポータブルサイズ・充電式（USB Type-C）の携帯向けフォトプリンター。サイズは144.4×87.5×29.4mmで重さは340g。2×3インチ（5.08×7.62cm）の専用