任天堂は6月11日、Nintendo Storeでの「ニンテンドースイッチ2（多言語対応）」購入条件の変更を発表した。これに対して、ユーザーから称賛の声が続出している。【写真】転売疑惑の中川翔子が残し続ける“変顔”の『Switch 2』開封動画「思いが伝わってきて神」任天堂の対応に絶賛の嵐公式サイトによると「Nintendo StoreにおけるNintendo Switch 2（多言語対応）の販売につきまして、買い占め等の疑いがある注文を複数確認し